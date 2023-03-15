19 марта Северная Корея запустила БРМД в Восточное море

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19 марта в 11:05 Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён из окрестностей деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Там расположен главный ракетный полигон Северной Кореи. Ракета пролетела около 800 км, что соответствует дальности полёта ракеты KN-23, модернизированной версии российской БРМД «Искандер». Военные эксперты пытаются определить дальность, высоту и скорость полёта. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. В последнее время Пхеньян повысил свою ракетную активность, которая может быть реакцией на проходящие с 13 марта совместные южнокорейско-американские манёвры Freedom Shield. 12 марта были запущены две крылатые ракеты с подводной лодки, 14 марта - две баллистические ракеты малой дальности, а 16 марта – межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Как сообщили японские СМИ, ракета упала в Восточное море за пределами исключительной экономической зоны Японии.