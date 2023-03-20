Стартап Innospace запустил ракету-носитель HANBIT-TLV

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Южнокорейский космический стартап Innospace сообщил о запуске ракеты-носителя HANBIT-TLV. Одноступенчатая ракета с тягой 8,4 тонны была запущена из Космического центра Алькантара на севере Бразилии 19 марта в 14:52 по местному времени (20 марта в 2:52 по корейскому времени). В настоящее время проводится проверка лётных характеристик двигателя и состояние полезной нагрузки,- сообщил представитель Innospace. Запуск ракеты, первоначально запланированный на декабрь прошлого года, несколько раз откладывался из-за неисправностей и погодных условий. HANBIT-TLV - первая гражданская ракета-носитель малых спутников в РК. Она запущена для проверки двигателя первой ступени коммерческой ракеты для малых спутников HANBIT-Nano, способной нести 50-килограммовую полезную нагрузку. Полезной нагрузкой HANBIT-TLV является инерциальная навигационная система (SISNAV), разработанная Бразильским департаментом науки и аэрокосмических технологий. Если пробный запуск HANBIT-TLV будет признан успешным, стартап Innospace может стать первым в РК поставщиком частных услуг по запуску ракет, аналогом американской компании Space Exploration Technologies, более известной как Space X.