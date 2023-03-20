В ряде регионов РК высокая концентрация микропыли

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В 8 часов утра 20 марта уровень ультрадисперсной пыли или твёрдых частиц диаметром менее 2,5 микрометров составил в Сеуле 75 микрограммов на кубический метр. Состояние качества воздуха, когда показатель составляет от 36 до 75 микрограммами на кубический метр, считается «очень плохим». Состояние воздуха в таких пределах зафиксировано также в Инчхоне, Сэчжоне, Тэчжоне, Кванчжу, а также в провинциях Кёнгидо, Канвондо, Чхунчхондо и Чолладо. По данным Корейской метеорологической администрации, «очень плохое» состояние качества воздуха сохраняется в столичном регионе, который включает провинцию Кёнгидо, города Сеуле и Инчхон, два дня подряд. В этой связи там введены ограничения на эксплуатацию транспортных средств, относящихся к пятому классу по уровню выбросов. На строительных площадках рекомендовано использовать пылезащитные покрытия и сократить время работы. Пожилым людям и людям с респираторными заболеваниями рекомендуются по возможности воздерживаться от выхода на улицу. В случае нахождения на открытом воздухе рекомендовано носить маску со степенью защиты KF-94, а воздух в помещении увлажнять.