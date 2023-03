Photo : YONHAP News

Гёрлз-группа TWICE (트와이스) заняла второе в главном альбомном чарте Billboard 200, который оценивает самые популярные альбомы недели, включая продажи физических альбомов и цифровые продажи. Ready to Be - 12-й мини-альбом группы. Он был выпущен 10 марта. Ранее группа достигла третьего места в том же чарте со своим 11-м мини-альбомом Between 1&2. В середине апреля TWICE отправится в своё пятое по счёту мировое турне, которое пройдёт по 1-ти4 крупным городам мира, включая Сеул, Токио и Лос-Анджелес.