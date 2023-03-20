В план упорядочения рабочего времени будут внесены поправки

Правительство и правящая партия Сила народа договорились внести поправки в план упорядочения рабочего времени, который позволяет компаниям увеличить максимальную продолжительность рабочего времени до 69 часов в неделю, включая сверхурочные, гибко регулируя производственный процесс. Данный план вызвал негативную реакцию общественности. На состоявшейся 19 марта встрече представителей администрацией президента и правящей партии речь шла о том, что план был неправильно понят общественностью, которая приняла его за намерение правительства максимально продлить время рабочей недели. Чтобы развеять опасения по поводу этого плана, правительство и правящая партия будут проводить общественные слушания до 17 апреля. Основная оппозиционная Демократическая партия Тобуро призвала отменить план, заявив, что большинство рабочих ежегодный оплачиваемый отпуск, составляющий в среднем 17 дней.