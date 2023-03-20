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Экономика

С 1 по 20 марта экспорт РК сократился на 17,4%

Write: 2023-03-21 10:47:31Update: 2023-03-21 11:05:45

С 1 по 20 марта экспорт РК сократился на 17,4%

Photo : YONHAP News

С 1 по 20 марта южнокорейский экспорт сократился на 17,4% в годовом исчислении, составив 30 млрд 945 млн долларов. Об этом сообщили в таможенном управлении. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились на 44,7%, металлургической продукции – на 12,7%, нефтепродуктов – на 10,6%, беспроводных средств связи – на 40,8%. При этом экспорт автомобилей увеличился на 69,6%. Экспорт в США увеличился, а в Китай, Евросоюз, Вьетнам, Японию и Индию сократился. За первые 20 дней марта импорт сократился на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 37 млрд 269 млн долларов. Увеличился ввоз угля и автомобилей. Одновременно значительно сократился импорт нефти, полупроводников и газа. Дефицит торгового баланса составил 6 млрд 323 млн долларов, а накопленная сумма с начала года -  24 млрд 103 млн долларов. Торговый дефицит продолжается 12 месяцев подряд. 
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