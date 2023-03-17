Сеул сожалеет по поводу некорректных сообщений японских СМИ

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Официальный Сеул выражает сожаление по поводу некорректных сообщений ряда японских СМИ о результатах южнокорейско-японского саммита. Об этом заявил 20 марта представитель администрации южнокорейского президента. Японские СМИ, в частности, сообщали о том, что лидеры двух стран якобы обсуждали проблемы территориальной принадлежности южнокорейских островов Токто и сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Кроме того, 20 марта японская газета «Санкей симбун» сообщила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от Сеула снять ограничения на импорт японских морепродуктов из района АЭС «Фукусима-1». Представитель администрации президента сообщил, что в повестку встречи сторон не входили вопросы, касающиеся островов Токто и сексуального рабства. Что касается импорта японских морепродуктов, то представитель администрации отказался раскрыть подробности переговоров. Он напомнил, что правительство РК делает всё, чтобы сохранить безопасность и здоровье граждан.