Юн Сок Ёль: Работа более 60 часов в неделю является чрезмерной

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Длительность рабочего времени свыше 60 часов в неделю является чрезмерной, поскольку может нанести ущерб здоровью рабочих. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 21 марта на заседании кабинета министров. Он выразил озабоченность тем, что правительство отходит от ранее объявленной политики гибкого рабочего времени. Меры по изменению системы подсчёта рабочего времени с недели до месяца, квартала и года нацелены на обеспечение гибкости рабочего графика, - отметил Юн Сок Ёль. Он обещал поддерживать широкий диалог с уязвимыми представителями трудящихся, в числе которых молодые рабочие, рабочие, не состоящие в профсоюзах, сотрудники малых и средних компаний. На прошлой неделе правительство и правящая партия Сила народа договорились внести поправки в план упорядочения рабочего времени, который позволяет компаниям увеличить максимальную продолжительность рабочего времени до 69 часов в неделю, включая сверхурочные, в целях более гибкого регулирования производственного процесса.