РК нормализует сотрудничество с Японией в рамках GSOMIA

Правительство РК завершило подготовку к нормализации взаимодействия с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), заключённого в 2016 году. 21 марта МИД РК уведомил японскую сторону об отзыве двух писем от 2019 года, касающихся приостановки сотрудничества в рамках соглашения, которое формально продолжало действовать. В 2019 году правительство Японии ограничило экспорт в РК ключевых сырьевых материалов в ответ на решение Верховного суда, признавшего вину японской стороны в принудительной трудовой мобилизации корейцев в период Второй мировой войны. В августе 2019 года правительство бывшего президента Мун Чжэ Ина уведомило Токио о приостановке сотрудничества в рамках соглашения. Но уже в ноябре в Токио было направлено письмо о приостановке действия предыдущего уведомления. Отзыв двух указанных писем нацелен на подготовку площадки для укрепления сотрудничества в сфере обмена военной информацией между РК, США и Японией.