Юн Сок Ёль: Нужно помнить о прошлом, но не быть связанными им

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Нужно помнить о прошлом, но не быть связанными им. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 21 марта встречи с журналистами. По его словам, в условиях противостояния США и Китая, сбоев глобальных цепочек поставок и повышения ядерной угрозы Пхеньяна растёт необходимость в сотрудничестве РК и Японии. Две страны совместными усилиями могут выстроить взаимовыгодный формат отношений, - подчеркнул глава государства. В качестве примеров выгоды от взаимодействия были названы совместный выход на зарубежные рынки, активизация внутренних рынков, укрепление безопасности и другие факторы. Юн Сок Ёль назвал консенсусом объявленный правительством план выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации, который одновременно соответствует Базовому договору об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года и решению Верховного суда РК по вопросу компенсаций. Он подчеркнул, что в политических целях мог оставить нерешённым вопрос об отношениях с Японией, но принял решение в интересах страны. В ответ на заявления об отсутствии извинений со стороны Японии за преступления, совершённые против корейцев в прошлом, президент отметил, что Токио неоднократно приносил извинения, выражая раскаяния в содеянном. Если РК первой снимет проблемы, мешающие развитию двусторонних отношений, то и Япония ответит положительно, - заявил президент.