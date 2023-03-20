В Сеуле обсуждают компенсации жертвам трудовой мобилизации

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Семьи жертв принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны призвали правительство РК принять специальный закон о выплате им денежных компенсаций. Вопрос обсуждался 21 февраля на собрании, в котором участвовали более двухсот человек, включая тех, кто ранее выиграл судебные иски против японских компаний. Председатель организации, объединяющей семьи жертв принудительной мобилизации на Сахалине, Син Юн Сун попросила распределить между пострадавшими денежные средства, полученные от японского правительства в 1965 году. Южнокорейское правительство в период с 1975 по 1977 годы осуществило выплату пострадавшим порядка 7 млн долларов. В 2005 году состоялась вторая выплата на сумму порядка 50 млн долларов. Собрания членов семей жертв принудительной трудовой мобилизации будут проходить по 23 марта. Организаторы намерены выслушать мнения пострадавших с целью принятия специального закона по проблеме жертв принудительного труда.