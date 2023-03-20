В РК пройдёт бесплатная вакцинация от коронавируса

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Правительство РК приняло решение провести в этом году бесплатную вакцинацию от коронавируса. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона, защита граждан, входящих в группу риска, важна для поддержания стабильной эпидемической ситуации и скорейшего возвращения граждан к привычному образу жизни. Бесплатную вакцинацию, которая будет однократной, планируется провести в октябре-ноябре текущего года. В этот период увеличивается количество респираторных заболеваний и проводится вакцинация против сезонного гриппа. Для лиц с ослабленным иммунитетом предусмотрены два этапа вакцинации - во втором и четвёртом кварталах. Препараты будут отобраны незадолго до начала прививочной кампании. Программа может быть скорректирована в том случае, если количество заболевших, пациентов в тяжёлом состоянии и уровень смертности увеличатся из-за появления нового штамма вируса или других причин. Министр настоятельно рекомендовал представителям группам высокого риска, в том числе, пожилым людям старше 65 лет, медицинскому персоналу, работникам учреждений социального обслуживания, лицам с хроническими заболеваниями, пройти двукратную вакцинацию. Зимняя вакцинация бивалентными препаратами, которая проводится с октября прошлого года, официально завершится 7 апреля. Между тем, вакцины будут доступны всем желающим примерно в пяти тысячах медицинских учреждений. За последние два года вакцины спасли жизни 143 тысяч человек.