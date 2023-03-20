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В мире

Россия и Китай озабочены ситуацией на Корейском полуострове

Write: 2023-03-22 15:17:38Update: 2023-03-22 16:04:05

Россия и Китай озабочены ситуацией на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Россия и Китай выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, настойчиво призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность, прилагая усилия к снижению напряжённости. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 21 марта в Москве по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Американская сторона должна реальными действиями ответить на правомерные и рациональные озабоченности Северной Кореи, создать условия для возобновления диалога. Стороны неизменно настаивают на необходимости обеспечения мира и стабильности на  Корейском полуострове, включая его денуклеаризацию,- говорится в заявлении. Россия и Китай совместными инициативами продвигают создание механизма поддержания мира и безопасности, считают недопустимым и бесперспективным давление посредством санкций, а диалог и консультации – единственным путём решения проблем полуострова. Стороны призывают все заинтересованные государства активно отозваться на совместные усилия России и Китая, выступающих за мир и переговоры, играть конструктивную роль в этом процессе,- отмечается в совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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