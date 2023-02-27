Дело лидера Демократической партии Тобуро передано в суд

Photo : YONHAP News

22 марта дело лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна передано в суд. Это произошло спустя год после начала расследования. Ли Чжэ Мёна обвиняют в причастности к коррупции во время пребывания на посту мэра Соннама провинции Кёнгидо с 2010 по 2018 год. Прокуратура предъявила ему обвинения по пяти пунктам: нарушение Закона о предотвращении конфликта интересов госслужащих, Закона о борьбе с коррупцией, превышение полномочий, взяточничество, сокрытие преступных доходов. Ли Чжэ Мён подозревается в причинении ущерба Корпорации городского развития Соннама на сумму 376 млн долларов путём одобрения проектов в интересах частных предпринимателей. Он подозревается также в привлечении финансовой поддержки для футбольного клуба Соннама от четырёх компаний в размере 10 млн долларов, предоставив им разрешения на строительство и другие выгодные условия.