Главы МИД РК и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

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22 марта министр иностранных дел РК Пак Чин и исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили по телефону пути развития двусторонних отношений. Как отметил Пак Чин, после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году сотрудничество в различных областях развивалось стремительно. Он выразил надежду на их дальнейшее развитие в направлении, ориентированном на будущее. Правительство РК считает Узбекистан ключевым партнёром в Центральной Азии,- подчеркнул Пак Чин. В ответ Бахтиёр Саидов сказал, что Узбекистан ценит отношения с РК, призвав к тесному взаимодействию в различных областях. Он приветствовал участие южнокорейских компаний в экономических проектах на территории Узбекистана. Стороны договорились расширять обмены на высоком уровне, сотрудничать в сферах здравоохранения, образования, науки, цифровых технологий и защиты окружающей среды. Они отметили важность укрепления взаимодействия в рамках «Форума сотрудничества РК - Центральная Азия», активизировать усилия по вступлению Узбекистана в Всемирную торговую организацию и заключению между двумя странами соглашения о свободной торговле.