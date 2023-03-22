РК готовится к серийному производству KF-21

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Серийное производство отечественного сверхзвукового истребителя следующего поколения KF-21 («Порамэ») планируется начать в первой половине 2024 года. Как сообщил представитель Корейского агентства оборонного развития, выступая 23 марта на заседании парламентского комитета по вопросам обороны, до мая этого года будет завершена процедура предварительной оценки пригодности истребителя к боевому применению. Ранее предполагалось завершить данную процедуру до ноября, но затем было принято решение ускорить производственный процесс. Передача первого самолёта KF-21 военно-воздушным силам запланирована на вторую половину 2026 года. Проект создания отечественного сверхзвукового истребителя реализуется с 2015 года. KF-21 должен заменить устаревшие самолёты F-4 и F-5, которые должны быть выведены из эксплуатации. Первые лётные испытания нового истребителя состоялись в июле прошлого года, а в январе этого года он впервые превысил скорость звука. С начала испытаний до 10 марта этого года KF-21 поднимался в воздух 142 раза.