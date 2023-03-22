РК станет сопредседателем Второго саммита за демократию

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РК станет одним из сопредседателей Второго саммита за демократию под руководством США, который состоится 29-30 марта в формате видеоконференции. На пресс-брифинге 22 марта старший директор по вопросам демократии и прав человека в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Роберт Берчински обнародовал программу саммита, заявив, что в ходе предстоящего мероприятия будут обнародованы новые предложения по продвижению демократии и прав человека. Помимо США и РК, сопредседателями встречи станут Нидерланды, Замбия и Коста-Рика. Лидер каждой из пяти стран-сопредседателей проведёт пленарное заседание по одной из ключевых тем. 29 марта, в первый день саммита, президент РК Юн Сок Ёль будет председательствовать на заседании по экономическому росту. Саммиты за демократию нацелены на противодействие авторитаризму, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.