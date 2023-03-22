Корейские инвалиды проводят митинги в метро

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Всекорейская коалиция по предотвращению дискриминации инвалидов возобновила проведение митингов в метро, требуя от мэрии Сеула обеспечить их право на свободное передвижение. Ранее такие выступления уже проводились, но в январе текущего года они были приостановлены. Участники митингов решили подождать ответа властей на свои требования. Инвалиды требуют выделить средства на установку лифтов на всех станциях метро и демонтаж подъёмников для инвалидных колясок. В результате аварий подъёмников в период с 1999 по 2023 год 5 инвалидов погибли и 12 ранены. Кроме того, инвалиды недовольны необходимостью постоянного нахождения в специализированных учреждениях, требуя обеспечить условия для самостоятельной жизни вне профильных заведений. В мэрии Сеула сомневаются в целесообразности данной меры, в том числе, с точки зрения комфорта и безопасности самих инвалидов. Однако коалиция ссылается на Конвенцию ООН о правах инвалидов. 23 марта инвалиды провели пресс-конференцию на станции метро «Сичхон» в Сеуле, после чего в 8:50 попытались начать акцию протеста непосредственно в поездах метро. Однако полиция не пустила их в вагоны. В результате на одном из направлений первой линии движение поездов было приостановлено на четыре минуты. Активисты заявили, что проведут двухдневный протест, требуя от мэра Сеула О Сэ Хуна начать диалог. В связи с этим Сеульская корпорация общественного транспорта готовится к возможным последствиям протестов, в том числе, допуская возможность временной отмены остановки поездов на станциях, где проводятся митинги.