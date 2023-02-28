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Экономика

Правительство РК уверено в стабильности финансового рынка

Write: 2023-03-23 16:37:12Update: 2023-03-23 17:00:03

Правительство РК уверено в стабильности финансового рынка

Photo : YONHAP News

22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. Если в мае ФРС проведёт ещё одно повышение на 0,25%, то разрыв в учётных ставках США и РК увеличится до 1,75%. Как заявил 23 марта на экономическом совещании вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, мировая экономика выходит из длительного периода низких учётных ставок, наращивая темпы ужесточения финансовой политики. По его словам, нельзя исключать возможность очередной дестабилизации глобального финансового рынка, которая может быть выражена в виде кризиса банковской системы США в процессе её адаптации к новым условиям. Чху Гён Хо отметил, что южнокорейский финансовый рынок сохраняет стабильность. Она объясняется не только незначительной долей инвестиций в зарубежные финансовые учреждения, но и достаточно высоким уровнем ликвидности.
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