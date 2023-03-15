Бывший глава Terraform Labs задержан в Черногории

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Бывший глава компании Terraform Labs Квон До Хён задержан в Черногории, в аэропорту Подгорица, с паспортом на чужое имя. Его личность была подтверждена путём сравнения отпечатков пальцев. Квон До Хён, которого в последний раз видели в соседней Сербии в декабре прошлого года, был задержан вместе с одним из своих ближайших помощников по фамилии Хан. Бывшего главу компании Terraform Labs обвиняют в предоставлении ложной информации инвесторам и нарушении закона о рынке капитала. По имеющимся данным, он способствовал обвалу криптовалют Terra и Luna путём незаконной продажи криптовалюты Luna на сумму 140 млрд вон (110 млн долларов) после резкого взлёта её стоимости на бирже. Интерпол разыскивал Квон До Хёна как преступника самого высокого уровня. Южнокорейская прокуратура ведёт переговоры с властями Черногории о его репатриации.