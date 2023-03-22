РК усилит борьбу с туберкулёзом

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В прошлом году в РК насчитывалось 20.383 больных туберкулёзом, что составляет половину показателя 2013 года. Об этом сообщили 24 марта в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, представив план борьбы с туберкулёзом на период с 2023 по 2027 год. С 2013 по 2022 год заболеваемость туберкулёзом сократилась с 89,6 до 39,8 случаев на 100 тысяч человек населения. После вспышки пандемии коронавируса в мире наблюдается рост заболеваемости туберкулёзом, но в РК этого не произошло. Если в 2021 году во всём мире количество больных выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, то в РК оно уменьшилось за тот же период на 8%. Несмотря на положительные изменения, РК 26 лет подряд занимает первое место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по заболеваемости туберкулёзом. Средний показатель по организации составляет 9,7 на 100 тысяч человек населения, а в РК - 39,8. Смертность от туберкулёза составляет в РК 3,8 случая на 100 тыс. человек населения. Это третий самый высокий показатель после Колумбии и Литвы. В прошлом году от туберкулёза умерли 1.430 южнокорейцев.