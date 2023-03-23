Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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27 марта в 7:47 и 7:57 утра Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов, ракеты запущены с территории уезда Чунхва-гун провинции Хванхэ-Пукто в северо-восточном направлении. По предварительной оценке, ракеты пролетели порядка 370 км, достигнув высоты 50 км, после чего упали в Восточное море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. В последнее время Пхеньян повысил свою ракетную активность. Военные эксперты считают её реакцией на завершившиеся 23 марта южнокорейско-американские манёвры Freedom Shield, а также на проходящие до начала апреля полевые учения Warrior Shield и манёвры по высадке десанта «Ссаннён-2023».