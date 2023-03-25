60% новорождённых в РК составили первенцы

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 27 марта, в 2022 году в южнокорейских семьях родились 156 тысяч первенцев, что составило 62,7% общего количества новорождённых. 60-процентная отметка превышена впервые с начала учёта рождаемости в 1981 году. Это свидетельствует о том, что южнокорейцы всё реже решаются на рождение более чем одного ребёнка. По данным опросов, причина данного явления – рост затрат средств и времени на воспитание детей. В настоящее время работают как правило оба родителя, что ещё больше осложняет задачу по уходу за детьми. Ситуацию осложняет также и то, что в РК пока ещё слабо развита культура отпусков по уходу за детьми. Многочисленные опросы подтверждают, что около половины работающих южнокорейцев, в первую очередь, сотрудники компаний малого бизнеса и внештатные сотрудники, не могут в случае необходимости уйти в такой отпуск. Эксперты считают необходимым как можно скорее решить проблему создания условий для воспитания детей. В прошлом году коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, достиг нового рекордного минимума 0,78 ребёнка. РК является единственной страной-членом Организации экономического сотрудничества и развития с показателем ниже единицы. Снижается доля тех, кто считает обязательным рождение детей после заключения брака. Поэтому проблема низкой рождаемости, по прогнозам, будет усугубляться.