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Экономика

Строительные компании РК получают меньше заказов

Write: 2023-03-27 13:49:43Update: 2023-03-27 13:52:37

Строительные компании РК получают меньше заказов

Photo : YONHAP News

Общая стоимость заказов, полученных строительными компаниями РК  в четвёртом квартале 2022 года, составила  66 трлн 700 млрд вон (51 млрд 311 млн долларов). Это на 18,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Как сообщили 27 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта, это максимальное сокращение с 2014 года, когда начался учёт статистических данных на строительном рынке. Оно связано с сокращением активности на рынке жилья. Стоимость строительных заказов в столичном регионе сократилась на 19,6%, а в остальных регионах страны - на 17,3%. За весь 2022 год стоимость заказов на строительство увеличилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 296 трлн 800 млрд вон (228,5 млрд долларов). При этом стоимость частных заказов увеличилась на 3,7% в годовом исчислении, а государственных – уменьшилась на 0,9%. 
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