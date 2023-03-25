38 North: В ядерном центре Ёнбён замечена активность

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Анализ спутниковых снимков свидетельствует об активности на территории северокорейского ядерного центра Ёнбён в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом сообщил бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен в интервью американскому интернет-порталу 38 North. Он напомнил, что в 1992 году МАГАТЭ запросило допуск на объект, который, как предполагалось, использовался для обработки ядерных отходов. Однако в допуске было отказано, а объект скрыт под слоем земли. Недавние спутниковые снимки показали, что объект восстанавливается. Судя по всему, работа началась в период с 6 по 17 марта, а 21 марта стал виден каркас здания. Олли Хейнонен предположил, что объект готовят к окончательному демонтажу, либо к восстановлению.