Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

38 North: В ядерном центре Ёнбён замечена активность

Write: 2023-03-27 15:59:59Update: 2023-03-27 16:01:36

38 North: В ядерном центре Ёнбён замечена активность

Photo : KBS News

Анализ спутниковых снимков свидетельствует об активности на территории  северокорейского ядерного центра Ёнбён в провинции Пхёнан-Пукто.  Об этом сообщил бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен в интервью американскому интернет-порталу 38 North. Он напомнил, что в  1992 году МАГАТЭ запросило допуск на объект, который, как предполагалось, использовался  для обработки ядерных отходов. Однако в допуске было отказано, а объект скрыт под слоем земли. Недавние спутниковые снимки показали, что объект восстанавливается. Судя по всему, работа началась в период с 6 по 17 марта, а 21 марта стал виден каркас здания. Олли Хейнонен предположил, что объект готовят к окончательному демонтажу, либо к восстановлению. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >