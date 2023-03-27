США опубликовали условия выдачи субсидий производителям чипов

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27 марта министерство торговли США опубликовало условия подачи заявок на субсидии для производителей чипов. В частности, компании должны предоставить подробные данные о доходах и деталях производственного процесса, включая уровень производительности труда. Важным фактором при рассмотрении заявок является финансовое положение. Все данные будут использоваться для оценки степени рисков и определения размера субсидий,- говорится в сообщении минторга США. Производители должны раскрыть данные о каждом наименовании продукции, уровне загрузки производственных мощностей, ценах в первый год продаж, динамике производства и ценовой политике в последующие годы. В списке также данные об объёме брака, которые на рынке полупроводников являются важным фактором конкурентоспособности и могут относиться к коммерческой тайне. Помимо этого, министерство требует информацию о сырье, операционных расходах на поддержание производства, расходах на разработки и полученных кредитах.