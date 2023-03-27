РК усиливает борьбу с нарушениями авторских прав

Photo : YONHAP News

Правительство РК создаёт орган, который будет работать над решением проблемы незаконного распространения корейских культурных контентов. Как сообщили 28 марта в министерстве культуры, спорта и туризма, данный орган формируется по распоряжению президента Юн Сок Ёля при участии министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, МИД, министерства юстиции, парламентского комитета по вопросам связи, телекоммуникаций и научного прогнозирования, а также полицейского управления. Новый орган займётся расследованием случаев нарушения авторских прав корейских компаний-производителей и распространителей культурных контентов, поиском и блокированием интернет-площадок, где незаконно размещаются контенты. В июне данный орган должен представить пакет мер по искоренению незаконного распространения контентов.