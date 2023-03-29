С 28 по 30 марта проходит «Саммит за демократию»

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С 28 по 30 марта в режиме видеоконференции проходит второй «Саммит за демократию», организованный по инициативе президента США Джо Байдена. Его сопредседателями, наряду с США, являются РК, Коста-Рика, Нидерланды и Замбия. Во второй день саммита, 29 марта, проходит пленарное заседание, включающее всеобщую дискуссию под председательством президента РК Юн Сок Ёля. Её участники обсуждают вопросы экономического роста и совместного процветания. Участие РК в саммите имеет важное значение, свидетельствуя о ведущей роли страны в решении проблемы снижения уровня демократии в мире. Это хорошая возможность для Юн Сок Ёля продемонстрировать мировому сообществу реализацию своего видения свободы и демократии, а также повысить уровень доверия к политике Сеула. В заключительный день саммита, 30 марта, пройдут региональные встречи с участием представителей правительств и общественных организаций. РК будет председателем встречи стран Индо-Тихоокеанского региона по вопросам борьбы с коррупцией.