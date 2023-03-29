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В мире

США стремятся к дипломатическому диалогу с Пхеньяном

Write: 2023-03-29 11:47:01Update: 2023-03-29 12:01:01

США стремятся к дипломатическому диалогу с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

США в очередной раз подтвердили приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова посредством дипломатии. Позиция официального Вашингтона осталась без изменений, несмотря на демонстрацию Севером нового тактического ядерного оружия и его решимость продолжить ядерную программу. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Вашингтону хорошо известно о новых ядерных боеголовках Севера. Тем не менее, американская сторона по-прежнему стремится к диалогу для поиска дипломатического решения проблемы. В сложившейся ситуации США вынуждены обеспечить достаточный военный потенциал в целях защиты своих союзников, в том числе, РК и Японии. В планах Вашингтона увеличить разведывательный потенциал в регионе с целью повышения осведомлённости о ситуации в Северной Корее,- отметил Кирби. 
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