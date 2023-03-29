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Второй сезон сериала «Триумф» третью неделю в топе Netflix

Write: 2023-03-29 13:33:46Update: 2023-03-29 13:38:11

Второй сезон сериала «Триумф» третью неделю в топе Netflix

Photo : YONHAP News

Вот уже третью неделю подряд южнокорейский сериал «Триумф» держится на первом месте в глобальном чарте популярности неанглоязычных телесериалов, доступных на стриминговой платформе Netflix. С 20 по 26 марта время просмотра этого сериала составило 48 млн 350 тыс. часов, что является лучшим показателем среди неанглоязычных телевизионных контентов. Главная героиня сериала Мун Дон Ын - жертва школьного насилия, решившая отомстить своим обидчикам. Первый сезон знакомит со школьными годами главной героини, её подготовкой к будущей мести. Девушка вынуждена оставить учёбу в школе из-за издевательств со стороны одноклассников. Проходят долгие годы. Мун Дон Ын устраивается на работу в школу, где обучается дочь одной из её обидчиц. Теперь это уже не та беззащитная девушка, которая не может постоять за себя. Мун Дон Ын готовится реализовать коварный план мести, о чём рассказывается во втором сезоне. 
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