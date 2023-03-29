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Экономика

Правительство РК оживит сферу туризма

Write: 2023-03-29 15:49:08Update: 2023-03-29 18:43:11

Photo : YONHAP News

Правительство РК подготовило комплекс мер, направленных на привлечение в этом году 10 миллионов иностранных туристов. Об этом  было объявлено на совещании по социально-экономическим вопросам, состоявшемся 29 марта под председательством президента страны Юн Сок Ёля. Предложено, в частности, временно освободить жителей 22 стран, с  которыми действует безвизовый режим, от подачи онлайн-заявок на въезд в РК. Планируется также освободить граждан 34 стран от необходимости получать транзитные визы, позволив им находится в РК до 30 дней. Будут упрощены условия выдачи виз туристическим группам, подготовлены специальные туристические программы для иностранцев с высокими доходами и для молодёжи. Количество международных рейсов будет увеличено до допандемийного уровня. Для иностранных туристов и граждан страны подготовлена программа мероприятий, связанных с K-pop, покупками и корейской кухней. Концерты K-pop пройдут по всей стране с мая по октябрь, а масштабы фестиваля распродаж Seoul Festa 2023, запланированного на апрель, будут расширены. Для того, чтобы побудить южнокорейцев  совершать поездки по стране, одному миллиону из них будут предоставлены купоны на оплату проживания в размере 30 тысяч вон (24 доллара). 
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