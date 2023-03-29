Оппозиция потребовала парламентского расследования деталей саммита РК-Япония

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Ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро подала запрос на проведение парламентского расследования деталей недавнего южнокорейско-японского саммита. Как заявил лидер её парламентской фракции Пак Хон Гын, выступая 29 марта на заседании высшего совета партии, оппозиция решительно осуждает искажения Японией исторических событий и нарушение суверенитета РК. Он осудил одобрение министерством образования Японии школьных учебников, в которых отрицается принудительный характер труда корейцев во время Второй мировой войны и содержатся ложные заявления о принадлежности островов Токто. Особо возмутительно то, что учебники утверждены менее чем через две недели после саммита,- подчеркнул Пак Хон Гын. Он назвал саммит очередным фактом «унизительной дипломатии» президента Юн Сок Ёля, которая оскорбляет корейский народ. Отметив, что проблему содержания учебников нельзя игнорировать, он призвал правительство ответить жёсткими дипломатическими мерами, а главу государства - выразить прямой протест премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Пак Хон Гын призвал сформировать для парламентского расследования деталей саммита группу из 18 депутатов. В ходе расследования необходимо выяснить, обсуждались ли во время визита Юн Сок Ёля в Японию такие проблемы как сексуальное рабство, территориальная принадлежность островов Токто и отмена ограничений на импорт морепродуктов из района аварийной АЭС Фукусима. Следует также выяснить, почему РК отозвала жалобу, поданную в ВТО, на японские экспортные ограничения, и восстановила Японию в списке приоритетных торговых партнёров, не дожидаясь аналогичных шагов со стороны Японии,- отметил Пак Хон Гын.