В РК новый глава УНБ администрации президента

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29 марта Ким Сон Хан подал в отставку с должности начальника управления национальной безопасности (УНБ) администрации президента РК. Примерно через час глава государства отставку принял и назначил на освободившуюся должность нынешнего посла РК в США Чо Тхэ Ёна, который хорошо разбирается в вопросах южнокорейско-американских и межкорейских отношений. Эксперты обращают внимание на то, что внезапная отставка высокопоставленного сотрудника администрации президента, который отвечает за внешнюю политику и безопасность, произошла в преддверии южнокорейско-американского саммита, запланированного на апрель. По словам самого Ким Сон Хана, когда год назад ему предложили должность в президентской администрации, он принял её с намерением уйти в отставку после того, как будут заложены основы сотрудничества в сфере безопасности с США и Японией. Эта цель в определённой степени достигнута,- подчеркнул Ким Сон Хан. Как сообщил представитель правительства, кандидат на должность посла в США будет назван в ближайшее время.