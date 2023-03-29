Президент РК призвал демократические силы объединиться

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Демократические силы всего мира должны объединиться, поскольку «демократия, которая привела к свободе и процветанию, сталкивается с серьёзными проблемами». Об этом заявил 29 марта президент РК Юн Сок Ель в видеообращении к участникам Второго саммита за демократию. РК является сопредседателем саммита совместно с США, Коста-Рикой, Нидерландами и Замбией. Южнокорейский лидер выразил озабоченность активизацией сил, которые отрицают сложившийся международный порядок. Он призвал мировое сообщество искать пути возрождения демократии через солидарность, выразив надежду на то, что саммит послужит возможностью активизировать совместные усилия в этом направлении. Подчеркнув важность верховенства закона, он заявил, что ограничение личных свобод должно быть основано исключительно на законах и нормах, равных для всех. Юн Сок Ёль пообещал, что РК будет и впредь прилагать усилия для укрепления демократии верховенства закона и парламентаризма, тесно сотрудничая с мировым сообществом.