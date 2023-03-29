В KINTEX открылась выставка Seoul Mobility Show-2023

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30 марта в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо открылась крупнейшая в стране международная выставка индустрии мобильности Seoul Mobility Show-2023. Она продлится по 9 апреля. На выставке представлены как традиционные автомобили, так и транспортные средства будущего, а также передовое программное обеспечение. В ней принимают участие более 160 компаний и исследовательских центров из 10 стран, в том числе, крупнейшие производители автомобилей и запчастей, а также компании, работающие в сфере информационных технологий. Экспонаты развёрнуты на площади 53 тыс. квадратных метров, что более чем в два раза превышает площадь предыдущей выставки 2021 года. Seoul Mobility Show проходит под эгидой Международной организацией автопроизводителей (OICA) с 1995 года. Ранее она называлась Seoul Motor Show, а в 2021 году получила нынешнее название Seoul Mobility Show.