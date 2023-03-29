Baby Shark стал послом доброй воли ЭКСПО-2030

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Персонаж известной во всём мире детской песни Baby Shark от южнокорейской анимационной компании Pinkfong стал пятым по счёту послом доброй в борьбе Пусана за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Об этом сообщили 29 марта в мэрии Пусана. Ранее статус послов доброй воли получили актёр Ли Чжон Чжэ, виртуальная модель ROZY, группа BTS и оперная певица Чо Су Ми. Песня Baby Shark появилась на YouTube 17 июня 2016 года. Осенью 2018 года она 11 недель подряд была на первом месте хит-парада Kid Digital Song Sales. В ноябре 2020 года версия Pinkfong стала самым просматриваемым видео на YouTube за всё время, набрав более 12 млрд просмотров. Это больше общей численности населения мира. Мобильное приложение Baby Shark вошло в десятку самых загружаемых в категории семейных приложений в ряде азиатских стран. В песне рассказывается о семействе акул, которые охотятся на стаю рыб, убегающих от них. Придание Baby Shark статуса посла доброй воли произошло в рамках заключённого в июле прошлого года рабочего соглашения о реализации совместного проекта мэрии Пусана и компании Pinkfong под называнием «Пусан – родина Baby Shark». В его рамках создаётся история Baby Shark, формируется бренд с привязкой к городу. 29 марта был представлен видеоролик, рассказывающий о предстоящих мероприятиях с участием Baby Shark в качестве посла доброй воли.