Включение РК в Мировой индекс гособлигаций отложено

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РК пока не смогла войти в Мировой индекс государственных облигаций (WGBI), который является одним из трёх крупнейших индексов. Как сообщил 30 марта провайдер индексов FTSE Russell, РК останется в списке наблюдения для потенциального включения в WGBI, в который она была включена в сентябре прошлого года. Ранее РК предложила несколько новых инициатив, направленных на улучшение структуры и доступности рынка капитала как для внутренних, так и для глобальных инвесторов. FTSE Russell продолжит наблюдать за выполнением данных инициатив и реакцией на них рынка. Эксперты полагают, что РК может присоединиться к индексу в сентябре этого года. Корейский финансовый институт прогнозирует, что включение в WGBI позволит привлечь иностранные инвестиции в объёме примерно 50 млрд долларов. WGBI представляет собой эталонный показатель эффективности рынков государственных облигаций, включая местные валюты и суверенные облигации крупных развитых стран.