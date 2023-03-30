Президент РК встретился с торговым представителем США

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30 марта президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с торговым представителем США Кэтрин Тай. Он призвал США не допустить ухудшения положения южнокорейских компаний в результате действия американских законов о полупроводниках и об инфляции. Коснувшись условий подачи заявок на субсидии для производителей полупроводников, недавно объявленных министерством торговли США, Юн Сок Ёль отметил, что чрезмерные требования американской стороны беспокоят южнокорейские компании. Данные условия обязывают компании предоставлять подробные данные о доходах, а также деталях производственного и других рабочих процессов. Кэтрин Тай обещала внимательно отнестись к опасениям южнокорейских деловых кругов. Она выразила надежду на то, что сторонам удастся сформировать совместную цепочку поставок в данном сегменте.