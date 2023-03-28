В феврале в РК выросли производство, потребление и инвестиции

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В феврале текущего года в РК возросли производство, потребление и инвестиции, что произошло впервые с декабря 2021 года. По данным Национального статистического управления, представленным 31 марта, рост промышленного производства составил 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данный показатель постепенно растёт с декабря прошлого года. Объём производства в обрабатывающей промышленности сократился на 3,2%. При этом производство полупроводников уменьшилось на 17,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 41,8% в годовом исчислении. Это максимальное сокращение с декабря 2008 года. Объём производства в сфере услуг вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, благодаря активизация активного отдыха южнокорейцев. Этому способствовали благоприятные погодные условия и отмена карантинных ограничений. Розничные продажи, которые являются показателем уровня потребления, выросли за тот же период на 5,3%, а инвестиций в производственные мощности - на 0,2%.