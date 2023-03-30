Gallup Korea: Рейтинг президента РК снизился до 30%

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Всего лишь 30% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 60% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 28 по 30 марта агентством Gallup Korea. Число довольных работой президента сократилось за неделю на 4%, а число недовольных выросло на 2%. Нынешний уровень поддержки главы государства - минимальный с конца ноября прошлого года. Рейтинги правящей партии Сила народа и крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро составили по 33%, сократившись за неделю для правящей партии на 1%, а для оппозиционной на 2%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.