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В Корее

В РК сократилась рассылка спама

Write: 2023-03-31 15:08:28Update: 2023-03-31 15:15:12

В РК сократилась рассылка спама

Во второй половине прошлого года количество спама, рассылаемого на телефоны и электронную почту жителей РК, сократилось на 23% по сравнению с первым полугодием. Об этом говорится в докладе парламентского комитета по вопросам связи, телекоммуникаций и научного прогнозирования и Корейского института развития интернета, представленном 31 марта. Количество спама в виде звонков и сообщений, приходящих на телефоны, сократилось на 30,4%. Треть приходится на услуги незаконного кредитования. Далее следуют предложения, связанные с услугами связи, финансами и контентами для взрослых, в том числе, азартными играми. 95,8% спама распространяется через системы массовой рассылки. Среди спама, рассылаемого из-за рубежа, более 80% пришлось на Китай. 
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