Экспорт РК продолжает сокращаться

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, сумма южнокорейского экспорта составила в марте 55 млрд 130 млн долларов, что на 13,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Экспорт сокращается шесть месяцев подряд. В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась с марта по август 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Главной причиной сокращения экспорта является снижение зарубежных поставок полупроводников на 34,5% из-за резкого снижения цен на них на фоне падения мирового спроса и общего спада мировой экономики. Продажи нефтепродуктов сократились в прошлом месяце на 16,6%, нефтехимической продукции - на 25,1%, металлопродукции - на 10,7%, компьютерных дисплеев – на 41,6%, товаров для здоровья - на 36,4%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 64,2%, впервые превысив за месяц 6 млрд долларов. Сократился экспорт в Китай, страны АСЕАН и Евросоюз. При этом поставки в США выросли на 1,6%, в страны Ближнего Востока – на 21,6%, а в страны СНГ – на 86,9%. Импорт составил в прошлом месяце 59 млрд 750 млн долларов, сократившись на 6,4% в годовом исчислении. Сокращение вызвано главным образом снижением импорта энергоносителей на 11,1%. Дефицит торгового баланса составил 4 миллиарда 620 млн долларов. Импорт превышает экспорт 12 месяцев подряд, с апреля прошлого года. Столь длительный период дефицита наблюдается впервые с 1997 года.