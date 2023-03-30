На всей территории РК бушуют лесные пожары

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На всей территории РК объявлено предупреждение о засушливой погоде, которая сопровождается лесными пожарами в разных регионах страны. Поскольку очагов пожаров много, и они возникают на больших расстояниях друг от друга, у службы пожарной охраны не всегда хватает людей и техники для эффективной борьбы с огнём. Работу пожарных осложняет также сильный ветер. По данным Корейского управления лесного хозяйства, по состоянию на 18 часов 2 апреля в стране были зафиксированы 34 очага лесных пожаров. Самый сильный из них начался рано утром 2 апреля в деревне Собу-мён уезда Хонсон-гун провинции Чхунчхон-Намдо. К утру 3 апреля его удалось потушить на 65%. Территория распространения данного пожара составляет 935 гектаров. Человеческих жертв нет, 236 местных жителей эвакуированы. 62 сооружения повреждены огнём, в том числе, 30 частных жилых домов. Крупный пожар на площади 369 гектаров возник в Тэгу. К утру 3 апреля он потушен на 62%. Эвакуированы 873 человека. 2 апреля президент РК Юн Сок Ёль дал указание профильным ведомствам сделать всё возможное для тушения пожаров, привлекая все имеющиеся ресурсы.