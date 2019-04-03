Президент РК призвал помнить о жертвах событий на Чечжудо

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Правительство страны сделает всё возможное для того, чтобы сохранить память о жертвах восстания, начавшегося 3 апреля 1948 года на острове Чечжудо. Об этом говорится в послании президента РК Юн Сок Ёля по случаю 75-й годовщины трагических событий, когда жители острова восстали против военного правления и создания на юге Корейского полуострова отдельного государства. Его зачитал премьер-министр страны Хан Док Су на церемонии, состоявшейся 3 апреля в Парке Мира в городе Чечжу. «Отдать дань уважения невинным жертвам и облегчить страдания их семей - естественная обязанность либерально-демократического государства, защищающего свободу и права человека»,- говорится в послании главы государства. Он также пообещал превратить Чечжудо в достойное место, где сосуществуют культура, туризм, природа и передовые технологии. Предпосылкой к восстанию жителей острова стал трагический инцидент, произошедший 1 марта 1947 года, когда во время уличной демонстрации по случаю годовщины Первомартовского движения от удара копытом полицейского коня погиб ребёнок. В результате начались столкновения с полицией, которые развернулись в полную силу 3 апреля. Мирные антиправительственные выступления продолжались до 21 сентября 1954 года. Тогдашнее правительство представило их как коммунистический бунт, в результате подавления которого погибли до 14 тысяч человек, и не менее 2,5 тысяч оказались за решёткой без предъявления обвинений. 12 января 2000 года был издан особый указ, в соответствии с которым был учреждён специальный комитет по реабилитации жертв и выяснению деталей событий 1948 года.