РК приветствует налоговые льготы США на аккумуляторы

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Правила предоставления налоговых льгот производителям аккумуляторов для электромобилей в соответствии с Актом об инфляции, предложенные министерством финансов США, «в значительной степени» отражают мнение Сеула. Более того, они помогут «укрепить сотрудничество в цепочке поставок аккумуляторов между РК и США». Об этом заявил 1 апреля министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян. Он добавил, что президент страны Юн Сок Ёль и члены правительства неоднократно связывались с Вашингтоном, чтобы получить благоприятный результат для страны. Министр особо отметил, что производителям аккумуляторов не нужно будет менять свой текущий производственный процесс, поскольку ключевой материал, используемый в аккумуляторах, исключён из списка компонентов, к которым предъявляются особые требования. По данным министерства, продажи в США экологически чистых автомобилей южнокорейского производства, на которые действуют налоговые льготы, восстанавливаются, несмотря на действие Акта об инфляции. В феврале РК экспортировала в США 13 тысяч экологически чистых автомобилей, увеличив свою долю на американском рынке по сравнению с декабрём прошлого года с 5,1% до 7,3%.