РК готовится к возможной засухе

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В условиях сохранения засушливой погоды в окрестностях города Кванчжу и провинции Чолла-Намдо правительство приступило к разработке средне- и долгосрочных мер в рамках подготовки к сильной засухе в процессе изменения климата. Как сообщили в министерстве экологии РК, разрабатываются меры для двух этапов борьбы с засухой. Первый этап подразумевает самые сильные засухи, когда-либо имевшие место в истории страны. В этом случае планируется обеспечить 450 тыс. тонн воды в сутки. С этой целью от платине Чуам в городе Сунчхон провинции Чолла-Намдо будут построены отводные каналы, которые позволят поставлять воду в промышленную зону Кванъян, которая находится в 10 км от платины. Кроме того, очистные сооружения в городе Ёсу будут поставлять техническую воду в расположенную поблизости промышленную зону. Второй этап подразумевает беспрецедентную засуху. В этом случае к объёму воды, который будет поставляться в рамках первого этапа, будут добавлены ещё 160 тыс. тонн. В период полноводья из реки Сомчжинган планируется получать дополнительную воду, которая в экстренных ситуациях будет направляться в промышленные зоны Ёсу и Кванъян. Кроме того, будут приняты меры для обеспечения водой островов провинции Чолла-Намдо, которые и в обычное время испытывают её нехватку. Объявленные меры будут утверждены в этом месяцев после рассмотрения профильным комитетом.