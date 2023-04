Песня Чи Мина Like Crazy возглавила Billboard HOT 100

Photo : YONHAP News

Чи Мин из группы BTS стал первым южнокорейским певцом, возглавившим чарт синглов Billboard HOT 100, в том числе, как сольный певец и в составе группы BTS. На первой строчке оказалась песня Like Crazy из альбома Face. Певец рассказал, что лично принимал участие в работе над песней, вдохновившись одноимённым фильмом. В этой композиции, по его словам, отражён эмоциональный момент, когда хочется отвернуться от окружающей действительности, чтобы забыть о душевной ране. 4 апреля на странице Billboard в Twitter появился список из десяти песен, возглавивших чарт синглов Billboard HOT 100. Композиция Like Crazy возглавила его, обойдя достаточно серьёзных соперников. BTS является единственным К-рор коллективом, занимавшим первое место в чарте синглов Billboard как в составе группы, так и в качестве сольного исполнителя. Шесть песен группы ранее занимали первое место в этом чарте, в том числе, Dynamite, My Universe и другие. Чи Мин стал первым исполнителем, покорившим вершину чарта в составе группы и как сольный певец. Ранее на этой неделе альбом Face занял второе место в чарте Billboard 200. Он учитывает самые популярные альбомы недели в США, включая продажи физических альбомов и цифровые продажи. Чи Мин - третий участник группы BTS, попавший в чарт Billboard 200 со своими сольными альбомами после RM и J-Hope. На прошлой неделе альбом Face занял первое место в еженедельном рейтинге японского чарта Oricon с объёмом продаж 225 тысяч копий. Кроме того, он установил рекорд по продажам среди сольных певцов К-РОР в чарте Hanteo. В первую неделю было продано почти полтора миллиона копий. Face также стал первым альбомом солиста K-pop, который был продан тиражом более 1 миллиона копий в день выпуска.