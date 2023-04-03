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Политика

Одобрен проект создания корейского аналога NASA

Write: 2023-04-04 14:45:28Update: 2023-04-04 15:04:12

Одобрен проект создания корейского аналога NASA

Photo : YONHAP News

Кабинет министров РК одобрил проект специального закона о создании управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщили 4 апреля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Данное учреждение является аналогом американского агентства NASA. В ближайшее время законопроект о создании управления будет направлен в Национальное собрание. Впервые соответствующий проект был представлен 2 марта, после чего состоялись слушания и сбор мнений, по итогам которых он был дополнен. Среди целей создания управления - получение космических технологий, развитие отрасли, обеспечение безопасности населения от угроз, связанных с космосом. Выступая на заседании кабинета министров, президент страны Юн Сок Ёль заявил, что во всём мире идёт гонка за освоение «космической экономики», и Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства станет моделью инноваций в этой области для РК. 
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