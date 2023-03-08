Президент РК наложил вето на проект поправок к Закону о зерне

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Президент РК Юн Сок Ёль наложил вето на проект поправок к Закону о зерне, одобренный Национальным собранием при поддержке оппозиции. В нынешнем виде закон предусматривает выкуп государством излишков риса в целях стабилизации цен на рынке. При этом выкуп проводится в объёмах и по ценам, установленных правительством и утверждённых президентом. Поправки, принятые парламентариями 23 марта, требуют, чтобы правительство закупало излишки риса, если производство превышает расчётный спрос на 3-5% или если цены падают на 5-8% по сравнению с предыдущим годом. Глава государства выразил сожаление по поводу того, что поправки были одобрены депутатами в одностороннем порядке без достаточного обсуждения. В тот же день представители оппозиционной Демократической партии Тобуро и сельскохозяйственных объединений подвергли критике президента за то, что он игнорирует мнение народа. Они объясняют, что цель нынешних поправок побудить правительство составить такой план выкупа зерна, когда излишков останется как можно меньше. Это защитит крестьян от убытков в случае резкого падения цен. Это первый с 2016 года случай использования президентом страны права вето. Всего с момента принятия Конституции РК было 67 таких случаев. Законопроект возвращается в Национальное собрание, которое может вновь его принять при условии его одобрения двумя третями участников пленарного заседания, в котором должны участвовать более половины депутатов. В этом случае поправки будут утверждены, и правительство должно будет с ними согласиться.