СПЧ ООН принял резолюцию о правах человека в СК

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4 марта на 52-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН принята резолюция, осуждающая грубые нарушения прав человека в Северной Корее. Её соавтором впервые за последние пять лет является РК. В документе подвергнуты критике «широко распространённые и систематические» нарушения прав человека на севере Корейского полуострова. В нём содержится призыв к властям Северной Кореи обеспечить свободу слова, разрешить создание независимых СМИ и пересмотреть закон о блокировании зарубежного культурного контента. Кроме того, резолюция требует от Пхеньяна раскрыть информацию о местонахождении иностранцев, которые были задержаны или похищены северокорейскими спецслужбами. Между тем, Пхеньян категорически отверг резолюцию, назвав её «плодом политического заговора». Как заявил в своём выступлении на сессии СПЧ ООН постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон, «этот документ был написан исключительно для того, чтобы опозорить КНДР. Он направлен на реализацию несбыточной мечты о ниспровержении нашего общества». СПЧ ООН принимает резолюции, осуждающие нарушения прав человека в Северной Корее, с 2003 года. В период с 2019 по 2022 год РК не была соавтором таких резолюций, стремясь избежать напряжённости в межкорейских отношениях и возобновить диалог с Севером.